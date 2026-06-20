Капитан ЦСКА Акинфеев: Игдисамов — хороший выбор, он заслужил

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера клуба. 1 июня 2026 года специалист официально возглавил армейцев. До этого, с 4 мая, он был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини.

«Игдисамов — хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные. А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Соглашение Игдисамова с ЦСКА заключено по схеме «2+2»: два года работы с возможностью продления ещё на два сезона в зависимости от достигнутых результатов.