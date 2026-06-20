Игорь Акинфеев назвал самый впечатляющий матч на чемпионате мира — 2026

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал матч сборных Англии и Хорватии самым впечатляющим на чемпионате мира – 2026. Игра 1-го тура группового этапа турнира прошла 17 июня и закончилась со счётом 4:2 в пользу Англии.

«Все смотрят чемпионат мира. Я — не все матчи. Смотрю обзоры ночных матчей, вечерние игры. Англия — Хорватия — самый впечатляющий матч. На вратарские перформансы не смотрел. Для меня как для болельщика ЧМ приносит радость голами», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Матчи проходят на 11 стадионах в городах США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины, выигравшая ЧМ-2022 в Катаре.