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Игорь Акинфеев назвал самый впечатляющий матч на чемпионате мира — 2026

Игорь Акинфеев назвал самый впечатляющий матч на чемпионате мира — 2026
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал матч сборных Англии и Хорватии самым впечатляющим на чемпионате мира – 2026. Игра 1-го тура группового этапа турнира прошла 17 июня и закончилась со счётом 4:2 в пользу Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Все смотрят чемпионат мира. Я — не все матчи. Смотрю обзоры ночных матчей, вечерние игры. Англия — Хорватия — самый впечатляющий матч. На вратарские перформансы не смотрел. Для меня как для болельщика ЧМ приносит радость голами», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Матчи проходят на 11 стадионах в городах США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины, выигравшая ЧМ-2022 в Катаре.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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