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Игорь Акинфеев поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Игорь Акинфеев поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил соотечественника голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов — 2025/2026, в котором парижский клуб переиграл лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Две победы в Лиге чемпионов подряд — выдающееся достижение. Всегда — только радость и гордость за наших ребят. Поздравляю Матвея», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сафонов стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

«ПСЖ» — второй клуб в истории, выигравший Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

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