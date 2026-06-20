Игорь Акинфеев поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил соотечественника голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов — 2025/2026, в котором парижский клуб переиграл лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.).

«Две победы в Лиге чемпионов подряд — выдающееся достижение. Всегда — только радость и гордость за наших ребят. Поздравляю Матвея», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сафонов стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

«ПСЖ» — второй клуб в истории, выигравший Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.