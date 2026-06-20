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Игорь Акинфеев: мне тоже хочется пожить в удовольствие, а не только падать за мячами

Игорь Акинфеев: мне тоже хочется пожить в удовольствие, а не только падать за мячами
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Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему завершения карьеры.

«Когда я скажу «всё», вы первыми об этом узнаете. Мне тоже хочется пожить в своё удовольствие, а не только падать за мячом», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2026/2027. Соглашение с 40‑летним вратарём рассчитано на один год.

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