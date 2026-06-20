«У нас тут журналистский бунт готовится». Первый влог Андрея Панкова с ЧМ-2026

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, который находится на чемпионате мира по футболу 2026 года в Нью‑Йорке, опубликовал свой первый влог с турнира. В нём он, в частности, рассказал о проблемах, с которыми столкнулись журналисты при поездке на матч 1‑го тура группы C между сборными Бразилии и Марокко.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с первым влогом корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова с ЧМ-2026.

«У нас тут уже готовится журналистский бунт. Мы едем на шаттле до медиацентра больше часа, сделали уже, наверное, круг вокруг стадиона, водитель до сих пор не может довезти нас до финальной точки. Журналисты бунтуются, кричат на водителя», — поделился Панков.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США). Главным арбитром матча выступил Славко Винчич из Марибора (Словения). Игра завершилась со счётом 1:1.

После матча журналисты столкнулись с ещё одной сложностью: они долго простояли в пробке. Причина — победа команды «Никс» в решающим матче финала НБА в тот же вечер, что вызвало повышенный трафик в городе.

Влог Андрея Панкова с ЧМ‑2026: следите за ходом турнира глазами корреспондента «Чемпионата» — репортажи, бэкстейдж и яркие моменты.