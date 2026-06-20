Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём восстановлении после травмы, полученной им в конце сезона-2025/2026.

«У меня всё хорошо. Восстановление затянулось. Бывает, всё проходит быстро, а бывает — что есть нюансы. Сейчас понимания, буду ли я готов к сезону, быть не должно. Торопиться нет необходимости, хотя хочется вернуться как можно раньше», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошедшем сезоне вратарь провёл 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и пропустил в них 22 гола. В начале июня он продлил свой контракт с ЦСКА до лета 2027 года.