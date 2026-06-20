Рио Фердинанд высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера португальской национальной команды Роберто Мартинеса с нападающим Криштиану Роналду. Эксперт отметил, что перед специалистом стоит сложная задача по управлению игровым временем 41-летнего форварда.

«Мартинес должен быть сильным руководителем. Ему необходимо управлять характерами и эго больших футболистов в раздевалке. Если в каком-то матче для победы Португалии потребуется оставить Криштиану в запасе и выпустить его на 70-й минуте против уставшего соперника, тренер должен иметь смелость сделать это и честно поговорить с игроком», — приводит слова Фердинанда talkSPORT.

Напомним, в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 национальная команда Португалии сыграла вничью со сборной ДР Конго со счётом 1:1. Криштиану Роналду отыграл матч без замен, но не сумел отметиться результативными действиями.