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Тренер Германии Нагельсман ответил на призывы убрать Лероя Зане из старта на ЧМ-2026

Тренер Германии Нагельсман ответил на призывы убрать Лероя Зане из старта на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на призывы не ставить полузащитника команды Лероя Зане в стартовый состав на матч с Кот-д'Ивуаром. Сегодня (23:00 мск) сборные сыграют друг с другом в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не вижу причин, почему я не должен позволить ему играть. Я не из тех, кто поддаётся влиянию чужого мнения. У нас есть своё мнение внутри тренерского штаба, своё мнение внутри команды, и мы также увидели на поле очень хорошие моменты.

Как только вы навесили на кого-то ярлык и охарактеризовали его определённым образом, всё, что вы видите в этом направлении, оценивается во много раз хуже. Могу вас заверить, его это не беспокоит. Меня это беспокоит больше, потому что мне не нравится, когда о моих игроках пишут подобные вещи», – приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В своём первом матче на ЧМ-2026 сборная Германии обыграла Кюрасао со счётом 7:1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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