Ролан Гусев заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Российский тренер Ролан Гусев заявил о готовности вернуться к тренерской деятельности. Специалист отметил, что на данном этапе находится в процессе подготовки к новому вызову.

«Конечно, готов к работе. Смотрю, анализирую, готовлюсь. Зачем сейчас говорить об интересе клубов? Сейчас не пора. Сейчас все клубы заняты, у всех предсезонки», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 48-летний специалист успешно работал в системе московского ЦСКА, где возглавлял молодёжную команду армейцев, после чего продолжил тренерскую карьеру на уровне Премьер-Лиги. В качестве игрока Гусев становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.