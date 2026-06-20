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Ролан Гусев рассказал, следит ли за ночными матчами чемпионата мира — 2026

Ролан Гусев рассказал, следит ли за ночными матчами чемпионата мира — 2026
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Российский тренер Ролан Гусев рассказал, следит ли за ночными матчами чемпионата мира – 2026. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах в 11 городах Мексики, США и Канады. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, в финале ЧМ-2022 обыгравшая Францию со счётом 3:3 (4:3 пен.).

«Матчи, которые начинаются в четыре часа ночи, стараюсь пересматривать уже днём. А так — да, смотрю практически все матчи», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ночь с 20 на 21 июня на ЧМ-2026 в рамках 2-го тура группового этапа турнира сыграют команды группы E (Германия и Кот-д'Ивуар, Эквадор и Кюрасао) и группы F (Нидерланды и Швеция, Тунис и Япония).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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