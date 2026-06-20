Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Журавель: я просто в шоке, как Нью-Йорку пофигу на чемпионат мира

Тимур Журавель: я просто в шоке, как Нью-Йорку пофигу на чемпионат мира
Комментарии

Футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель поделился впечатлениями об атмосфере чемпионата мира по футболу 2026 года в США.

— Антуража футбольного здесь не хватает.

— Ты очень разочарован атмосферой?
— В шоке. Я просто в шоке. Потому что Нью-Йорк – это огромный кашалот, который поглощает все крупные события, любые, спортивные или нет, просто как планктон. Во время матча США – Парагвай я думал, будет какой-то ажиотаж в городе. Фан-зона в Нью-Йорке ещё даже не открылась к моменту матча. Никто особо за матчем не следил. В барах ажиотажа никакого не было. Я просто в шоке, как Нью-Йорку пофигу на чемпионат мира. Думаю, именно футбольному антуражу Нью-Йорка мы поставим 1-2 балла, — сказал Журавель во влоге корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова с ЧМ.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей Чм-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Полиция не признала чемпиона, фанат потерял сознание. Так Нью-Йорк отметил титул «Никс»
Видео
Полиция не признала чемпиона, фанат потерял сознание. Так Нью-Йорк отметил титул «Никс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android