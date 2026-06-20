Тимур Журавель: я просто в шоке, как Нью-Йорку пофигу на чемпионат мира

Футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель поделился впечатлениями об атмосфере чемпионата мира по футболу 2026 года в США.

— Антуража футбольного здесь не хватает.

— Ты очень разочарован атмосферой?

— В шоке. Я просто в шоке. Потому что Нью-Йорк – это огромный кашалот, который поглощает все крупные события, любые, спортивные или нет, просто как планктон. Во время матча США – Парагвай я думал, будет какой-то ажиотаж в городе. Фан-зона в Нью-Йорке ещё даже не открылась к моменту матча. Никто особо за матчем не следил. В барах ажиотажа никакого не было. Я просто в шоке, как Нью-Йорку пофигу на чемпионат мира. Думаю, именно футбольному антуражу Нью-Йорка мы поставим 1-2 балла, — сказал Журавель во влоге корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова с ЧМ.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.