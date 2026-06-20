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Болельщики сборной Шотландии освистали Ашрафа Хакими на ЧМ-2026 — L'Équipe

Болельщики сборной Шотландии освистали Ашрафа Хакими на ЧМ-2026 — L'Équipe
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подвергся давлению со стороны фанатов во время матча с командой Шотландии на групповом этапе чемпионата мира — 2026. Шотландские болельщики бурно реагировали на каждое действие футболиста на поле, сообщает L'Équipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

По информации издания, каждый раз, когда защитник сборной Марокко касался мяча, с трибун доносились громкие свистки и насмешки. Подобная реакция трибун связана с недавними скандальными новостями вокруг игрока, которые просочились в прессу незадолго до стартового свистка.

За несколько часов до игры в СМИ появилась информация о возможном возобновлении судебного разбирательства в отношении марокканца по обвинению в изнасиловании.

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