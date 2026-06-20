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Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Гаго госпитализирован из-за сердечного приступа

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Гаго госпитализирован из-за сердечного приступа
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Гаго, ныне возглавляющий чилийский клуб «Универсидад де Чили», экстренно доставлен в больницу. Олимпийский чемпион 2008 года перенёс сердечный приступ.

«Гаго находится в хорошем состоянии. Он проходит серию кардиоваскулярных обследований. Пока он не будет руководить командой», — сообщает пресс-служба команды из Чили.

Аргентинский специалист занял пост главного тренера «Универсидад де Чили» в нынешнем сезоне. До переезда в чилийский чемпионат Гаго работал на родине, где возглавлял такие клубы, как «Альдосиви», «Расинг» и «Бока Хуниорс».

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