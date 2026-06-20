«Нам очень жаль, нам стыдно». Арда Гюлер обратился к болельщикам Турции после вылета с ЧМ

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер обратился к болельщикам после вылета национальной команды с ЧМ-2026. Проиграв Парагваю со счётом 0:1, Турция лишила себя шансов на выход в плей-офф турнира.

«На самом деле, сказать нечего! Нам очень жаль, нам стыдно. Мы приносим свои извинения всем нашим людям! Мы сделаем всё возможное на следующих турнирах. Я также сделаю всё возможное, чтобы этот чемпионат мира был забыт. Мы играем за очень сильные команды, этого не должно было случиться! Мы приносим свои извинения», – приводит слова Гюлера TRT Spor.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В своём последнем матче на турнире Турция 26 июня сыграет с США.