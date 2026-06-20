Начало прямой видеотрансляции матча уличного футбола CTRL+V — «Союз Чемпионов»

20 июня в 18:25 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча уличного футбола между командами CTRL+V и «Союз Чемпионов». Турнир проходит с 19 июня по 19 июля.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Смолов рассказал о разговоре с Талалаевым о возвращении в профессиональный футбол

Невероятные стадионы ЧМ-2026: