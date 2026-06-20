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Ролан Гусев выделил одну сборную на чемпионате мира — 2026

Ролан Гусев выделил одну сборную на чемпионате мира — 2026
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Российский тренер Ролан Гусев проанализировал ход чемпионата мира — 2026 по футболу и выделил одну сборную, которой пророчит серьёзный успех на турнире.

«Пока нет такого, что какая-то команда точно будет в финале. Я пока такого не увидел. Бросается в глаза, что нет мальчиков для битья. Мы видели Кабо-Верде, Гану, Конго, которая пощипала португальцев. Думаю, определённость наступит чуть позже. При этом выше будут идти те же команды — испанцы, французы, португальцы, аргентинцы, немцы, англичане. Кстати, хотел бы отметить Англию. Очень понравились во втором тайме матча с Хорватией. Думаю, они точно дойдут до полуфинала, если будут так играть», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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