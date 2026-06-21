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CSKA Family — 2DROTS: прямая трансляция матча Уличного футбола 2026 начнется в 18:25

Начало прямой видеотрансляции матча уличного футбола CSKA Family — 2DROTS
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21 июня в 18:25 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча уличного футбола между командами CSKA Family и 2DROTS. Турнир проходит с 19 июня по 19 июля. В составе CSKA Family играют Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Дмитрий Кузнецов и другие.

Смотрите матчи здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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