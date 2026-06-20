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«У него исключительная харизма». Тренер Испании де ла Фуэнте — о Родри

«У него исключительная харизма». Тренер Испании де ла Фуэнте — о Родри
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, замедляет ли полузащитник Родри игру своей команды на чемпионате мира – 2026.

«Боже мой… Говорить мне такое… Я считаю крайне оскорбительным говорить такое о лучшем игроке в мире. Осмелились бы они сказать такое о других игроках, которые также считаются одними из лучших в мире? Вы можете говорить нашим игрокам то, чего не можете говорить другим. Родри – лучший игрок в мире; даже на 50% он намного лучше большинства полузащитников в мире. У него исключительная харизма, фантастическое видение игры, баланс… Он – наш ориентир», – приводит слова де ла Фуэнте COPE.

После ничьей с Кабо-Верде в своём первом матче на ЧМ-2026 (0:0) сборная Испании занимает третье место в группе H. В следующих турах группового этапа турнира Испания сыграет с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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