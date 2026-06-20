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Гарри Магуайр был замечен в Нью-Йорке, где раздавал наклейки болельщикам ЧМ-2026

Гарри Магуайр был замечен в Нью-Йорке, где раздавал наклейки болельщикам ЧМ-2026
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, не попавший в состав сборной Англии на ЧМ‑2026, проводит отпуск в Нью‑Йорке. В пятницу, 19 июня, футболиста заметили у торгового центра: он раздавал болельщикам наклейки Panini из специального фургона.

Кроме того, Магуайр пообщался с фанатами в баре для болельщиков, расположенном неподалёку от Таймс‑сквер. Футболист, на счету которого 66 матчей за сборную Англии, прибыл в США в качестве специального гостя подкаста Гари Линекера The Rest is Football на Netflix.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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