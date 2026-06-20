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Агент Муми Нгамалё отреагировал на информацию об уходе игрока из «Динамо»

Агент Муми Нгамалё отреагировал на информацию об уходе игрока из «Динамо»
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Агент нападающего московского «Динамо» Муми Нгамалё Боаз Горен отреагировал на информацию об уходе игрока из клуба.

«Москва уже стала домом для Муми за четыре года, и мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо» и его сотрудникам. В данный момент Муми является свободным агентом, и мы думаем о правильном шаге для него. Все последние публикации в СМИ — это всего лишь спекуляции», — сказал Горен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что московский клуб и игрок не договорились о продлении контракта, истекающего в июне, а сам Нгамалё в данный момент не находится в расположении «Динамо». Камерунец выступает за бело‑голубых с 2022 года: в прошлом сезоне он провёл 29 матчей и забил шесть голов.

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