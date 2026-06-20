Агент Муми Нгамалё отреагировал на информацию об уходе игрока из «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Муми Нгамалё Боаз Горен отреагировал на информацию об уходе игрока из клуба.

«Москва уже стала домом для Муми за четыре года, и мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо» и его сотрудникам. В данный момент Муми является свободным агентом, и мы думаем о правильном шаге для него. Все последние публикации в СМИ — это всего лишь спекуляции», — сказал Горен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что московский клуб и игрок не договорились о продлении контракта, истекающего в июне, а сам Нгамалё в данный момент не находится в расположении «Динамо». Камерунец выступает за бело‑голубых с 2022 года: в прошлом сезоне он провёл 29 матчей и забил шесть голов.