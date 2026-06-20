Каземиро достиг устного соглашения с «Интер Майами» — Романо

Бразильский полузащитник Каземиро и клуб МЛС «Интер Майами» достигли соглашения о подписании контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Все стороны достигли устного соглашения и урегулировали все формальные шаги. В данный момент ожидаются подписание договора и объявление о переходе бразильца. Сам Каземиро хочет играть в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника из клуба. В сезоне-2025/2026 Каземиро сыграл в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.