Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро достиг устного соглашения с «Интер Майами» — Романо

Каземиро достиг устного соглашения с «Интер Майами» — Романо
Комментарии

Бразильский полузащитник Каземиро и клуб МЛС «Интер Майами» достигли соглашения о подписании контракта. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Все стороны достигли устного соглашения и урегулировали все формальные шаги. В данный момент ожидаются подписание договора и объявление о переходе бразильца. Сам Каземиро хочет играть в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника из клуба. В сезоне-2025/2026 Каземиро сыграл в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Такой эксклюзив на ЧМ-2026 — только у Месси. Что значат четыре разных патча на его форме?
Такой эксклюзив на ЧМ-2026 — только у Месси. Что значат четыре разных патча на его форме?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android