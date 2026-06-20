«Всегда едины!» Роналду опубликовал фото с партнёрами по сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал совместное фото с партнёрами по национальной команде. Под снимком он оставил лаконичное сообщение: «Всегда едины!»

Фото: Португальская футбольная федерация

Ранее в соцсетях игроков португальской сборной — Бруну Фернандеша, Жоау Невеша, Витиньи и других — появились многочисленные сообщения с призывами уважать Роналду и чаще пасовать ему во время матчей. Примечательно, что один из таких комментариев лайкнула сестра Криштиану.

Роналду участвует в шестом чемпионате мира по футболу. Турнир 2026 года проходит сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины, завоевавшая титул на первенстве 2022 года в матче с Францией.