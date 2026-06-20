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Фабрицио Романо: интерес «Реала» к Альваресу был блефом, главная цель Переса — Олисе

Фабрицио Романо: интерес «Реала» к Альваресу был блефом, главная цель Переса — Олисе
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали трансферных планов мадридского «Реала» на летнее межсезонье. Президент «сливочных» Флорентино Перес видит вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе ключевой фигурой для нового поколения «галактикос».

«Именно такого футболиста президент «Реала» имел в виду, говоря о концепции новых «галактикос». Имя француза постоянно упоминается на внутренних собраниях мадридского клуба в последние недели. Олисе остаётся главной трансферной мечтой «Реала», а все новости об интересе к Хулиану Альваресу были лишь блефом», — заявил Романо на своём YouTube-канале.

При этом инсайдер отметил, что осуществить этот переход будет крайне тяжело. Мюнхенская «Бавария» занимает жёсткую позицию и наотрез отказывается продавать 24-летнего полузащитника, планируя предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Сам футболист сейчас полностью сосредоточен на выступлении за сборную Франции.

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