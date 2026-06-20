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Рубин — ЦСКА, результат матча 20 июня 2026, счет 2:3, 11-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче 11-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Рубин 2-е поле» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян из Воронежа. Победу со счётом 3:2 праздновали футболистки ЦСКА.

Россия — Суперлига (ж) . 11-й тур
20 июня 2026, суббота. 14:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
2 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Дамьянович – 20'     0:2 Яковлева – 23'     0:3 Яковлева – 72'     1:3 Наталья Соколова – 90+2'     2:3 Наталья Соколова – 90+4'    
Удаления: нет / Грязнова – 9'

На девятой минуте матча Алёна Грязнова получила красную карточку, в результате чего команда гостей оказалась в меньшинстве. Первый мяч в игре забила защитница московского клуба Невена Дамьянович на 20-й минуте. Спустя три минуты нападающая Дарья Яковлева удвоила преимущество ЦСКА. На 72-й минуте Яковлева оформила дубль. На 90+2-й минуте нападающая казанского клуба Наталья Нурмиева сократила отставание в счёте до двух мячей. Через две минуты Нурмиева забила второй мяч в ворота ЦСКА.

После 10 матчей чемпионата России «Рубин» имеет 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на первой строчке в Суперлиге. В активе московского клуба 27 набранных очков после 10 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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