ЦСКА в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче 11-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Рубин 2-е поле» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян из Воронежа. Победу со счётом 3:2 праздновали футболистки ЦСКА.

На девятой минуте матча Алёна Грязнова получила красную карточку, в результате чего команда гостей оказалась в меньшинстве. Первый мяч в игре забила защитница московского клуба Невена Дамьянович на 20-й минуте. Спустя три минуты нападающая Дарья Яковлева удвоила преимущество ЦСКА. На 72-й минуте Яковлева оформила дубль. На 90+2-й минуте нападающая казанского клуба Наталья Нурмиева сократила отставание в счёте до двух мячей. Через две минуты Нурмиева забила второй мяч в ворота ЦСКА.

После 10 матчей чемпионата России «Рубин» имеет 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на первой строчке в Суперлиге. В активе московского клуба 27 набранных очков после 10 игр.