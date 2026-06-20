Мигель Серрано: «Реал» может продать Винисиуса этим летом, если он не продлит контракт

Мадридский «Реал» определился с позицией по будущему нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает испанский журналист Мигель Серрано. Руководство «Королевского клуба» намерено решить вопрос с соглашением игрока в ближайшее время.

«Главная задача «Реала» — продлить контракт с Винисиусом Жуниором. Однако если сторонам не удастся достичь соглашения, клуб может рассмотреть вариант продажи игрока уже этим летом», — заявил Серрано в социальных сетях в прямом эфире.

В «Мадриде» настроены решительно и не хотят затягивать решение вопроса, связанного с будущим бразильского форварда, чтобы избежать неопределённости в преддверии нового сезона.