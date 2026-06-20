Ролан Гусев объяснил многочисленные потери очков фаворитами чемпионата мира — 2026

Российский тренер Ролан Гусев проанализировал результаты чемпионата мира по футболу 2026 года и объяснил многочисленные потери очков фаворитами турнира.

«Во-первых, команды, которые не были фаворитами, готовились — особенно к первым матчам. Думаю, готовились они именно к оборонительным действиям. Они понимали, с кем будут играть. Понимали, что не смогут играть с такими командами первым номером. Упор делали на оборонительные действия. Для них это хорошие результаты», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинцы обыграли Францию.