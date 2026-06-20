«Акрон» объявил об уходе Александра Васютина

Тольяттинский «Акрон» официально объявил о расставании с голкипером Александром Васютиным. Футболист покидает команду в связи с истечением срока действия трудового соглашения.

«Голкипер покинул наш клуб по истечении срока контракта. Благодарим футболиста за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы тольяттинцев.

Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов. За это время вратарь принял участие в 23 матчах во всех турнирах, из которых пять встреч пришлись на минувший сезон-2025/2026. Примечательно, что в этих 23 поединках голкипер пропустил 31 мяч, сумев отстоять «на ноль» в шести встречах.