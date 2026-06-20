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«Мы будем бороться за победу». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о целях клуба

«Мы будем бороться за победу». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о целях клуба
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао обозначил турнирные цели команды на предстоящий сезон.

– Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

– Суперкубок ещё.
– Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу, — сказал Кахигао в подкасте на официальном YouTube-канале клуба.

23 мая 2026 года «Спартак» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». По итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занял четвёртое место с 52 очками.

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