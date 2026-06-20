«Поедем в Майами, чтобы победить и там». Мартинелли — о матче с Шотландией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал победу национальной команды над сборной Гаити (3:0), а также высказался о настрое на последний матч группового этапа чемпионата мира – 2026 с Шотландией. Игра пройдёт 25 июня (1:00 мск) на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

«Мы счастливы по поводу своего выступления. Всё было потрясающе во время игры, и, если честно, мы могли забить больше голов. Но, как я уже сказал, мы справились вполне хорошо, и мы довольны победой. Теперь мы будем настраиваться на Шотландию – поедем в Майами, чтобы победить и там», – приводит слова Мартинелли аккаунт DailyAFC в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам двух туров группового этапа турнира Бразилия набрала четыре очка и заняла первое место в группе C.