Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы Бразилии и Марокко на ЧМ‑2026

Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев оценил перспективы сборных Бразилии и Марокко на чемпионате мира ‑ 2026. Он отметил, что бразильская национальная команда постепенно находит свою игру, а игроки сборной Марокко имеют шансы дойти до четвертьфинала турнира.

В пятницу, 19 июня, состоялись матчи 2-го тура группы C, где бразильцы одержали уверенную победу над сборной Гаити со счётом 3:0, а марокканцы выиграли у команды Шотландии (1:0).

«Анчелотти определился давно с составом сборной Бразилии. Но с Марокко сопротивление было более серьёзное. Бразилии не свойственна малая реализация, теперь же она начинает просыпаться. Матч с Гаити может дать некий толчок. Единственная озабоченность Анчелотти — в травме Рафиньи.

Марокканец Сайбари будет в «Баварии» играть, где серьёзная конкуренция. Но это суперигрок, ртутный, хорошо движется без мяча, похож на Суареса. В матче с Шотландией на поле была одна команда. Шотландия — скучнейшая. Марокканцы могут в четвертьфинал залететь», — сказал Корнеев в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.