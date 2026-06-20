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Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы Бразилии и Марокко на ЧМ‑2026

Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы Бразилии и Марокко на ЧМ‑2026
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Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев оценил перспективы сборных Бразилии и Марокко на чемпионате мира ‑ 2026. Он отметил, что бразильская национальная команда постепенно находит свою игру, а игроки сборной Марокко имеют шансы дойти до четвертьфинала турнира.

В пятницу, 19 июня, состоялись матчи 2-го тура группы C, где бразильцы одержали уверенную победу над сборной Гаити со счётом 3:0, а марокканцы выиграли у команды Шотландии (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

«Анчелотти определился давно с составом сборной Бразилии. Но с Марокко сопротивление было более серьёзное. Бразилии не свойственна малая реализация, теперь же она начинает просыпаться. Матч с Гаити может дать некий толчок. Единственная озабоченность Анчелотти — в травме Рафиньи.

Марокканец Сайбари будет в «Баварии» играть, где серьёзная конкуренция. Но это суперигрок, ртутный, хорошо движется без мяча, похож на Суареса. В матче с Шотландией на поле была одна команда. Шотландия — скучнейшая. Марокканцы могут в четвертьфинал залететь», — сказал Корнеев в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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