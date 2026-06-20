Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» запрашивал информацию у «Манчестер Сити» по Омару Мармушу — La Stampa

«Ювентус» запрашивал информацию у «Манчестер Сити» по Омару Мармушу — La Stampa
Комментарии

Туринский «Ювентус» ищет усиление для линии атаки на трансферном рынке и обратил внимание на английскую Премьер-лигу. «Бьянконери» проявляют интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Сити» Омару Мармушу, сообщает La Stampa.

Руководство итальянского клуба сейчас оценивает готовность «Манчестер Сити» отпустить игрока в аренду уже в это трансферное окно. Отмечается, что кандидатуру египетского нападающего высоко ценит главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти.

В минувшем сезоне-2025/2026 Мармуш провёл за «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь мячей и три результативные передачи. Параллельно с Омаром туринцы продолжают рассматривать варианты с приглашением Рандаля Коло Муани и Александра Сёрлота.

Материалы по теме
«Выделяется». Кривцов — об игре футболиста «Ман Сити» Мармуша со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android