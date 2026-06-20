«Ювентус» запрашивал информацию у «Манчестер Сити» по Омару Мармушу — La Stampa

Туринский «Ювентус» ищет усиление для линии атаки на трансферном рынке и обратил внимание на английскую Премьер-лигу. «Бьянконери» проявляют интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Сити» Омару Мармушу, сообщает La Stampa.

Руководство итальянского клуба сейчас оценивает готовность «Манчестер Сити» отпустить игрока в аренду уже в это трансферное окно. Отмечается, что кандидатуру египетского нападающего высоко ценит главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти.

В минувшем сезоне-2025/2026 Мармуш провёл за «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь мячей и три результативные передачи. Параллельно с Омаром туринцы продолжают рассматривать варианты с приглашением Рандаля Коло Муани и Александра Сёрлота.