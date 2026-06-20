Защитник Турции Демирал — о проигрыше Парагваю: это был самый неприятный матч в моей жизни

Защитник сборной Турции Мерих Демирал обратился к болельщикам после вылета национальной команды с ЧМ-2026. После проигрыша Парагваю (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа турнира Турция потеряла все шансы на выход в плей-офф.

«Нам очень жаль. Я приношу извинения турецкому народу за то, что расстроил их. Я не знаю, что сказать, такие моменты случаются в футболе. Мы приносим извинения, все в раздевалке очень расстроены. Я много лет играю в национальной сборной, и это был самый неприятный матч в моей жизни. Все очень эмоциональны. Нам очень, очень жаль, мы приносим извинения всем нашим людям. Я не могу найти других слов.

Все очень расстроены, но остался ещё один матч. Надеюсь, мы завершим турнир наилучшим образом. Мы несём всю ответственность без всяких оправданий. Мы могли бы сыграть намного лучше, но не смогли. Это футбол, такое случается, поэтому мы очень расстроены. Надеюсь, чтобы загладить вину и заставить наших людей забыть об этом, я сделаю всё возможное в предстоящих матчах национальной сборной. Все мои товарищи по команде думают так же», – приводит слова Демирала Fotomac.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В своём последнем матче на турнире Турция сыграет с США (26 июня).