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«Пересмотрите игру с Кюрасао». Илкай Гюндоган заступился за Лероя Зане

«Пересмотрите игру с Кюрасао». Илкай Гюндоган заступился за Лероя Зане
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Экс-полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ныне выступающий за турецкий «Галатасарай», высказался в защиту своего партнёра по сборной Лероя Зане, который регулярно подвергается жёсткой критике на родине.

«Я думаю, люди просто не понимают Лероя и поступают с ним несправедливо. Он часто чувствует, что все вокруг буквально ждут его ошибки. Из-за этого он теряет ментальную свободу, хотя для его стиля игры жизненно необходимо иметь право на осечку — только тогда он может по-настоящему расцвести. Но если ты постоянно на панике, что первый же промах обернётся шквалом критики, то как вообще играть стабильно?

Проблема современного футбола в том, что болельщики больше не смотрят матч целиком — всё свелось к нарезкам хайлайтов. Не забил и не отдал ассист — тебя сразу клеймят неудачником. Но мы, футболисты, смотрим на вещи иначе. Пересмотрите игру с Кюрасао: посмотрите, как Лерой на полной скорости бежал назад 60 метров, чтобы подстраховать Киммиха в обороне. Вот на что партнёры обращают внимание в первую очередь», — приводит слова Гюндогана Spiegel.

Сборная Германии разгромила национальную команду Кюрасао в матче 1-го тура чемпионата мира 2026 года со счётом 7:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    
Календарь ЧМ-2026
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