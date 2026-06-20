«Пересмотрите игру с Кюрасао». Илкай Гюндоган заступился за Лероя Зане

Экс-полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ныне выступающий за турецкий «Галатасарай», высказался в защиту своего партнёра по сборной Лероя Зане, который регулярно подвергается жёсткой критике на родине.

«Я думаю, люди просто не понимают Лероя и поступают с ним несправедливо. Он часто чувствует, что все вокруг буквально ждут его ошибки. Из-за этого он теряет ментальную свободу, хотя для его стиля игры жизненно необходимо иметь право на осечку — только тогда он может по-настоящему расцвести. Но если ты постоянно на панике, что первый же промах обернётся шквалом критики, то как вообще играть стабильно?

Проблема современного футбола в том, что болельщики больше не смотрят матч целиком — всё свелось к нарезкам хайлайтов. Не забил и не отдал ассист — тебя сразу клеймят неудачником. Но мы, футболисты, смотрим на вещи иначе. Пересмотрите игру с Кюрасао: посмотрите, как Лерой на полной скорости бежал назад 60 метров, чтобы подстраховать Киммиха в обороне. Вот на что партнёры обращают внимание в первую очередь», — приводит слова Гюндогана Spiegel.

Сборная Германии разгромила национальную команду Кюрасао в матче 1-го тура чемпионата мира 2026 года со счётом 7:1.