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Защитник сборной Бразилии Габриэл Мартинелли: надеть эту футболку — привилегия

Защитник сборной Бразилии Габриэл Мартинелли: надеть эту футболку — привилегия
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Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли рассказал о том, какое давление он ощущает, когда выступает за национальную команду на чемпионате мира.

«Конечно, когда мы надеваем жёлтые футболки, мы знаем, что на нас ложится давление. Честно говоря, это привилегия – надеть эту футболку. Это удивительное чувство – представлять нашу страну, наших людей, наши семьи. Мы невероятно гордимся представлять Бразилию. Мы знаем, какое давление ложится на нас, какие у нас игроки, так что мы просто стараемся выйти на поле и показать лучших себя ради сборной», – приводит слова Мартинелли аккаунт DailyAFC в социальной сети X.

По результатам двух туров группового этапа ЧМ-2026 Бразилия набрала четыре очка и занимает первое место в группе C. В последнем матче она сыграет со сборной Шотландии 25 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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