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Эквадор — Кюрасао: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 начнётся в 3:00 мск, 21 июня 2026

Эквадор — Кюрасао: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 3:00 мск
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В воскресенье, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступит Нин Ма (Фусинь, Китай). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы E эквадорская команда уступила Кот-д’Ивуару (0:1), а сборная Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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