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Дмитрий Комбаров высказался о работе в тренерском штабе «Пари НН»

Дмитрий Комбаров высказался о работе в тренерском штабе «Пари НН»
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Известный экс-футболист, а ныне старший тренер «Пари НН» Дмитрий Комбаров высказался о работе в тренерском штабе нижегородского клуба. Специалист занял свою должность 10 июня, на данный момент команда проводит сборы перед началом сезона. Главным тренером «Пари НН» является Вадим Гаранин.

«Сейчас пытаемся понять основные требования от главного тренера и во всём будем ему помогать, выполнять ту работу, которая поставлена перед нами. Обсуждаем упражнения, анализируем тренировочный процесс, в дальнейшем будем анализировать игры, и свои, и соперника. Подбираем какие-то упражнения. Со своей стороны Вадиму Вячеславовичу говорим, какие могли бы быть корректировки, и, на данный момент считаю, что коммуникация очень хорошая в тренерском штабе», — сказал Комбаров в видео на официальной странице «Пари НН» в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Сезон-2026/2027 клуб проведёт в Лиге Pari.

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