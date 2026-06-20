Кахигао рассказал о ситуации с продлением контракта Эсекьеля Барко со «Спартаком»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко.

«Мы уже долгое время ведём переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что, когда речь идёт о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом. Игрок хочет остаться в «Спартаке». Я не обращаю внимание на внешний шум. Я верю тому, что люди мне говорят в лицо. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю.

Когда начинаешь переговоры, то, конечно же, финансовый вопрос важен. Но это важно на начальном этапе, чтобы стороны понимали, хотят ли вести диалог. Этот этап мы уже преодолели. Мы продолжительное время ведём переговоры и близки к завершению сделки», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» к полузащитнику красно-белых.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.