Тунис — Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 7:00 мск

В воскресенье, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. Игра пройдёт на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Иштван Ковач (Карей, Румыния). Стартовый свисток судьи прозвучит в 7:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.