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«Получается, можно удалять, если убьют». Бубнов — о фоле Месси в игре Аргентина — Алжир

«Получается, можно удалять, если убьют». Бубнов — о фоле Месси в игре Аргентина — Алжир
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о фоле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на защитнике Алжира Айсса Манди в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Матч завершился победой сборной Аргентины — 3:0. Встречу обслуживал Шимон Марциняк (Польша).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

— И раньше такое было. Судьи старались суперзвёзд оберегать. Так, как ударил Месси, – это красная. Есть правила, есть регламент. Вот за такое нарушение – красная карточка. Мало того, что он ему кость мог поломать, он и ахилл мог порвать.

— Но всё таки, в оправдание Месси, он резко стал убирать ногу.
— Оправдания нету. Получается, что таким, как Месси и всем другим звёздам, их можно удалять, только если они калеками делают или убьют футболиста. Ну это же неправильно! Вот сейчас ему красную карточку не дали. А вот если он в следующей игре такое сделает, будут давать красную карточку? Уже никуда не денешься. Критика очень сильная, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Инцидент произошёл на 31-й минуте матча. Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айсса Манди, сбив соперника с ног, главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, VAR не вмешался. В этой встрече Месси оформил хет-трик.

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