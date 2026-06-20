«Получается, можно удалять, если убьют». Бубнов — о фоле Месси в игре Аргентина — Алжир

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о фоле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на защитнике Алжира Айсса Манди в матче между командами на чемпионате мира 2026 года. Матч завершился победой сборной Аргентины — 3:0. Встречу обслуживал Шимон Марциняк (Польша).

— И раньше такое было. Судьи старались суперзвёзд оберегать. Так, как ударил Месси, – это красная. Есть правила, есть регламент. Вот за такое нарушение – красная карточка. Мало того, что он ему кость мог поломать, он и ахилл мог порвать.

— Но всё таки, в оправдание Месси, он резко стал убирать ногу.

— Оправдания нету. Получается, что таким, как Месси и всем другим звёздам, их можно удалять, только если они калеками делают или убьют футболиста. Ну это же неправильно! Вот сейчас ему красную карточку не дали. А вот если он в следующей игре такое сделает, будут давать красную карточку? Уже никуда не денешься. Критика очень сильная, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Инцидент произошёл на 31-й минуте матча. Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айсса Манди, сбив соперника с ног, главный арбитр встречи Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, VAR не вмешался. В этой встрече Месси оформил хет-трик.