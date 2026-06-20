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Каррагер ответил, будет ли «Ливерпуль» претендовать на чемпионство в следующем сезоне

Каррагер ответил, будет ли «Ливерпуль» претендовать на чемпионство в следующем сезоне
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Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о шансах мерсисайдцев на чемпионство в следующем сезоне под руководством нового главного тренера Андони Ираолы.

«Сможет ли «Ливерпуль» претендовать на титул? Да. Уже прошли те дни, когда тренер приходил и работал в рамках четырёх-пятилетнего проекта, чтобы выиграть чемпионат или приблизиться к этому. Я об этом говорил, ещё когда в команду приходил Слот. А при Юргене Клоппе команда заняла третье место, после чего от неё требовалось чемпионство, так и случилось. Это касается и Ираолы.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» завершил сезон на пятой строчке — это и близко не уровень команды. Так что я не жду победы в АПЛ в следующем сезоне, но мы же «Ливерпуль»: летом заметно потратимся, у нас много качественных футболистов, поэтому мы поборемся», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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