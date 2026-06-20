Тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался перед матчем с Нидерландами на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о формировании состава перед матчем 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с Нидерландами. Игра пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Начало — в 20:00 мск.

«Мы знаем, какими качествами обладаем. Мы сбалансировали нашу команду, чтобы позволить этим ребятам [Виктору Дьёкерешу и Александеру Исаку] получать удовольствие от игры в футбол. Это будет захватывающий матч.

Это всегда вопрос [стоит ли менять состав, который выигрывает]. Мы пытаемся найти баланс между преемственностью и стабильностью, с одной стороны, и стремлением других игроков попасть в стартовый состав, а также другими футболистами, которые могут выйти в концовке, — с другой», — приводит слова Поттера официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.