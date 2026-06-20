«Лион» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Опенда — Ди Марцио

Французский «Лион» хочет усилиться нападающим итальянского «Ювентуса» Луа Опенда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, на футболиста также претендуют франкфуртский «Айнтрахт», «Монако» и «Ноттингем Форест». На данный момент неизвестно, станет ли «Лион» делать конкретные шаги в направлении трансфера игрока.

В минувшем сезоне Луа Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее бельгиец также выступал за «РБ Лейпциг», «Ланс», «Витесс» и «Брюгге».