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«Лион» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Опенда — Ди Марцио

«Лион» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Опенда — Ди Марцио
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Французский «Лион» хочет усилиться нападающим итальянского «Ювентуса» Луа Опенда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, на футболиста также претендуют франкфуртский «Айнтрахт», «Монако» и «Ноттингем Форест». На данный момент неизвестно, станет ли «Лион» делать конкретные шаги в направлении трансфера игрока.

В минувшем сезоне Луа Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее бельгиец также выступал за «РБ Лейпциг», «Ланс», «Витесс» и «Брюгге».

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