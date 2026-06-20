Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился подробностями подготовки празднования свадьбы с Мариной Кондратюк.

«В продолжение разговора о свадьбе. Точнее, про подготовку к ней.

Повторюсь: с самого момента появления идеи этот праздник был про нас, но в первую очередь для наших друзей и близких. Нам хотелось разделить с ними этот день и сделать его по-настоящему особенным. Поэтому вся подготовка была пропитана одной мыслью: мы с Маришей должны лично пройти через все этапы организации, чтобы быть уверенными, что всё получится именно так, как мы задумали. В какой-то момент организатор сказала, что мы самые вовлечённые молодожёны из всех, с кем ей доводилось работать. Насколько это правда, не знаю, но мы действительно старались.

Для меня одной из самых важных частей праздника была еда. Поэтому выбор меню я взял на себя. Мы решили сделать его экспериментальным. Скорее похожим на сет в ресторане Michelin, чем на классический свадебный ужин. Во-первых, сразу отказались от идеи с сырно-колбасными нарезками, так как вся эта заветренная композиция на столах точно не придаёт празднику шарма и стиля. В итоге всё, что появлялось перед гостями в тарелках, было свежим, вкусным и интересным на вид. Во-вторых, мы хотели добиться визуального сочетания с интерьером. Поэтому практически все блюда были выполнены в чёрно-белой стилистике. Для завершения образа выбрали металлическую посуду и приборы. Постараюсь найти фотографии, чтобы показать, как это выглядело.

Сначала были созвоны, потом встречи и дегустации. Работа над меню шла несколько месяцев. И только за семь дней до свадьбы мы окончательно его утвердили и провели финальную дегустацию. Как по мне, получилось очень стильно и вкусно. Надеюсь, что голодным не ушёл никто.

Эпопея всех дегустаций — торт. Это был настоящий кошмар. Мы проводили дегустации четыре раза. Каждый раз пробовали минимум по 12 разных вкусов. На одной из встреч перед нами стояло больше 20 вариантов от разных кондитеров. Перепробовали торты от известных мастеров, потом переключились на локальных кондитеров. Но всё было не то. В итоге финальный вариант мы фактически создали сами. Дважды просили команду кейтеринга переработать рецепт и доработать детали. Результат всех этих мучений — вкуснейший, в меру сладкий тирамису со свежей малиной внутри. Кстати, его мы тоже окончательно согласовали всего за семь дней до свадьбы.

И, если честно, очень рад, что занимался всем этим лично. В итоге был на 100% уверен в результате и точно знал: всё будет delicious (вкусно, восхитительно. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк, несмотря на то, что пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже.