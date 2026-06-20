«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал первую победу с апреля

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого одержал первую победу с 26 апреля. Это произошло в матче 1/16 финала Кубка Китая, в котором команда из Шанхая обыграла «Шицзячжуан Гунфу» со счётом 2:0.

Луис Нлаво открыл счёт в этой игре на 21-й минуте, а на 88-й минуте преимущество команды удвоил Се Пэнфэй.

Предыдущая победа команды Слуцкого произошла в игре китайской Суперлиги с клубом «Хэнань» (3:0) 26 апреля. В семи следующих встречах «Шанхай Шэньхуа» играл с «Чэнду Жунчэн» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4), «Чунцин Тунлян» (2:2), «Юньнань Юйкунь» (0:1), «Ухань Фри Таунс» (2:2), «Шэнчьжэнь Пэн Сити» (1:2) и «Циндао Вест Кост» (2:2). В своём следующем матче «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Далянь Инбо» 28 июня.