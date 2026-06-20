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«Акрон» объявил об уходе защитника Бояна Димоски в «Шкендию»

«Акрон» объявил об уходе защитника Бояна Димоски в «Шкендию»
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Тольяттинский «Акрон» в телеграм-канале сообщил, что защитник Боян Димоски перешёл в северомакедонскую «Шкендию».

«Акрон» договорился с клубом из Северной Македонии о трансфере крайнего защитника.

24-летний игрок выступал за нашу команду с июня 2023 года с двумя перерывами на аренду в «Партизан» и «Бачка Тополу». За «Акрон» Боян провёл 42 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами и помог выйти в РПЛ.

Благодарим Бояна за профессиональную работу и желаем игроку успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении тольяттинцев.

По итогам прошлого сезона «Акрон» занял 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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