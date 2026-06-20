Созин: Самородов бы усилил «Спартак», сумма в € 10 млн — адекватная в условиях лимита

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе нападающего «Ахмата» Максима Самородова в московский «Спартак».

«Новость о заинтересованности «Спартака» в Самородове – одна из интереснейших в нашем футболе во время ЧМ. И самое главное, как тут разнятся цифры: «Спартак» хочет забрать его за € 3 млн, «Ахмат» хочет € 10 млн.

Первое и главное: в условиях нынешнего лимита сумма в € 10 млн – адекватная, а Самородов бы усилил «Спартак». Почему Солари может стоить € 12 млн, а игрок сборной Казахстана, лидер «Ахмата» с российским паспортом, не может стоить € 10 млн? Где эта разница в € 11 млн по игре и статистике? Думаю, в «Ахмате» рынок понимают, отсюда и такой ценник», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны красно-белых.

В прошедшем сезоне Самородов провёл за «Ахмат» 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.