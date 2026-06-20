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«Тормоз, якорь — да ерунда!» Бубнов — о Криштиану Роналду в матче Португалия — ДР Конго

«Тормоз, якорь — да ерунда!» Бубнов — о Криштиану Роналду в матче Португалия — ДР Конго
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1-го тура группы К чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Знаешь, что поразило? Все на Роналду набросились. Я посмотрел, он четыре момента, как в свои лучшие годы… Он на линии с защитниками делает вовремя рывок, а мяч у Витиньи, у Невеша. А они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит, они не дают. Он руками разводит: «Вы что делаете?» Поэтому говорить о Криштиану, что он плохо играет, сейчас уже дошли до того уже, что тормоз, якорь, – да ерунда!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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