«Тормоз, якорь — да ерунда!» Бубнов — о Криштиану Роналду в матче Португалия — ДР Конго

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1-го тура группы К чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1).

«Знаешь, что поразило? Все на Роналду набросились. Я посмотрел, он четыре момента, как в свои лучшие годы… Он на линии с защитниками делает вовремя рывок, а мяч у Витиньи, у Невеша. А они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит, они не дают. Он руками разводит: «Вы что делаете?» Поэтому говорить о Криштиану, что он плохо играет, сейчас уже дошли до того уже, что тормоз, якорь, – да ерунда!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.