Рональд Куман поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Швеции. Игра пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Начало — в 20:00 мск.

«Будет сложно создавать моменты и пространство. Я думаю, их главная сила — это момент, когда они отбирают мяч в оборонительной позиции, а затем быстро переходят в контратаку.

Несмотря на то что мы маленькая страна, мы всё ещё большая футбольная нация. И мы все этим гордимся. Во время крупных турниров все действительно вкладываются в игру. Поддержка, которую мы получаем в такие моменты, всегда огромна. Некоторые изменения были неблагоприятными, и я несу за это ответственность, поэтому я принимаю критику. Мы знаем, что в Нидерландах всегда есть давление. Я много лет в футболе, когда я играл, было то же самое. Мы «маленькие», но мы хотим выиграть чемпионат мира, у нас сильная команда. После ничьей с Японией нам нужны три очка», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.