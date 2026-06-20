Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Куман поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

Рональд Куман поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Швеции. Игра пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Начало — в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет сложно создавать моменты и пространство. Я думаю, их главная сила — это момент, когда они отбирают мяч в оборонительной позиции, а затем быстро переходят в контратаку.

Несмотря на то что мы маленькая страна, мы всё ещё большая футбольная нация. И мы все этим гордимся. Во время крупных турниров все действительно вкладываются в игру. Поддержка, которую мы получаем в такие моменты, всегда огромна. Некоторые изменения были неблагоприятными, и я несу за это ответственность, поэтому я принимаю критику. Мы знаем, что в Нидерландах всегда есть давление. Я много лет в футболе, когда я играл, было то же самое. Мы «маленькие», но мы хотим выиграть чемпионат мира, у нас сильная команда. После ничьей с Японией нам нужны три очка», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Турция — мимо плей-офф, а президент Бразилии шутит над Неймаром. LIVE 10-го дня ЧМ
Live
Турция — мимо плей-офф, а президент Бразилии шутит над Неймаром. LIVE 10-го дня ЧМ
Нидерланды — скрытый фаворит ЧМ-2026? Есть секретное оружие в атаке и мегамозг в середине Нидерланды — скрытый фаворит ЧМ-2026? Есть секретное оружие в атаке и мегамозг в середине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android