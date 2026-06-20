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Созин: Черчесов прокачивает игроков. «Ахмат» может получить € 40 млн за трёх своих лидеров

Созин: Черчесов прокачивает игроков. «Ахмат» может получить € 40 млн за трёх своих лидеров
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о перспективах «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова в сезоне-2026/2027, а также оценил, сколько грозненский клуб может получить в случае продажи футболистов Георгия Мелкадзе, Лечи Садулаева и Максима Самородова.

«Ахмату» надо определиться: они хотят титулы и медали или поправить финансовое положение. С Черчесовым в следующем сезоне «Ахмат» может быть близко к тройке, пойдёт далеко в Кубке. Но есть вариант продать игроков и сильно исправить положение. «Ахмат» может получить 40 млн за трёх своих лидеров: это Мелкадзе и Садулаев, плюс Самородов. В условиях лимита, конечно.

Если Черчесов был нужен ради титулов – это одно. Но он может и игроков прокачать, чтобы потом на них заработать. Так уже было в «Ференцвароше», там Черчесов финансовую ситуацию исправить помог. Так что очень интересно, какой путь выберет «Ахмат» сейчас: титулы или деньги», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице.

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