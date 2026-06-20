Игрок «Акрона» Пестряков — об уходе Дзюбы: от этого становится только интереснее

19-летний полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из тольяттинского клуба и ответил на вопрос, готов ли он стать лидером команды вместо 37-летнего форварда.

— «Акрон» два сезона ассоциировался с Дзюбой. После его ухода ты готов стать лидером команды и заменить его?

— Если серьёзно, то покажет только сезон. Сам ментально готов.

— Без него будет больше ответственности?

— От этого становится только интереснее, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Пестряков провёл 29 матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету Дзюбы 8+5 по «гол+пас» в 26 встречах.